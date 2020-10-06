На передвижение депутатов Госдумы по Кировской области планируют потратить 4 миллиона рублей

Подрядчику необходимо будет предоставить пять легковых автомобилей.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
На портале Госзакупок появился аукцион на оказание услуг по аренде легковых автомобилей с водителем в целях обеспечения деятельности депутатов Государственной думы в 2021 году. Согласно контракту, заказчиком выступает администрация губернатора и правительства Кировской области.
Подрядчику необходимо будет предоставить пять легковых автомобилей с водителями для поездок по региону. Для машин есть определенные требования:
- Мощность двигателя: не менее 150 л.с, но не более 200 л.с;
- Привод: полный или передний;
- Тип кузова: седан или кроссовер;
- Количество мест: не менее 5;
- Количество дверей: не менее 4;
- Тип коробки передач: механическая, автоматическая, роботизированная или вариаторная.
Более того, автомобили должны быть оснащены антиблокировочной системой, подушками безопасности водителя и пассажира, а также кондиционерами.
Заказчик также предъявляет требования и к водителям. Они должны придерживаться делового стиля в одежде, исключающего использование спортивной обуви и элементов спортивной формы одежды. Кроме того, водители обязаны соблюдать правила этикета и конфиденциальность. Еще одним требованием является отсутствие судимости и знание маршрутов Кировской области.
Основанием для оказания услуг является федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». На передвижение депутатов Госдумы областные власти планируют потратить не более 4 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 октября, сами торги пройдут 15 октября.
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