В Подосиновском районе собака покусала ребенка: администрация заплатит компенсацию

Собака набросилась на 5-летнего ребенка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Семье мальчика из поселка Демьяново, которого искусала собака, выплатят компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Такое решение вынес Подосиновский районный суд, который рассмотрел иск от прокуратуры Кировской области.

Напомним, что 17 июня 2020 года в поселке Демьяново бродячая собака набросилась на 5-летнего ребенка.

- Собака искусала моего сына во дворе дома, собака пришлая никогда раньше не видел, - написал отец ребенка в группе «Жесть-Подосиновского района». - Если бы жена не отбила, скорее всего - летальный исход. У ребенка на голове 10 швов и покусано тело.

Прокурорская проверка показала, что администрация района не проводила отлов бездомных животных.

- В результате бездействия администрации в 2019 году бесхозяйные собаки искусали 27 местных жителей, а в первом полугодии 2020 года поступило не менее 14 экстренных сообщений об укусах граждан, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге прокуратура через суд добилась от властей организации мероприятий по отлову бездомных животных.