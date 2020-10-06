«Ваш сын попал в ДТП»: как мошенники обманывают кировчан

Двое кировчан стали жертвами мошенников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился с 65-летний кировчанин. Ему ночью позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что его «сын попал в ДТП и сейчас ему грозит ответственность». Якобы «для решения вопроса, чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги». Испугавшись за сына, пенсионер перевел по указанному номеру телефона 90 тысяч рублей. Через некоторое время он перезвонил сыну, чтобы убедиться, что деньги помогли. В итоге он узнал, что стал жертвой мошенников.

На днях в полицию обратилась также 33-летняя кировчанка, которая тоже стала жертвой мошенников. Женщина общалась в социальной сети со своей знакомой, которая попросила одолжить ей денег. Кировчанка выполнила просьбу и перечислила по указанным реквизитам требуемую сумму. Несколько дней женщина «помогала знакомой» и переводила ей деньги. В общей сложности она перевела мошенникам 30 тысяч рублей. Когда потерпевшая поняла, что аккаунт знакомой был взломан, она обратилась в полицию.

Полиция призывает кировчан быть осторожнее и не переводить своих денег только на основании того, что узнали от незнакомцев по телефону или же в соцсети, где нельзя быть уверенным, что разговариваешь с близким человеком: любая страница может быть взломана.