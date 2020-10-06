Коронавирус в Кирове: 8988 человек с легкой формой болезни лечатся на дому

За минувшие сутки кировские врачи выявили 80 случаев заражения с симптомами заболевания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 80 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания среди жителей. Такие данные приводит региональный оперштаб. В то же время из инфекционных стационаров выписались 106 выздоровевших пациентов. По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель региона.

Таким образом, по состоянию на 6 октября 2020 года в Кировской области выявили:

- 9108 случаев заражения, протекающих с клиническими проявлениями заболевания;

- 7602 заболевших выписались из инфекционных стационаров;

- 137 пациентов умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас в инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 2084 пациента. У 1470 из них врачи диагностируют еще и пневмонию. На дому лечатся еще 8988 кировчан, у них болезнь протекает в легкой форме. В реанимации находятся 38 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 13 человек.