В Кировской области восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов не могут начать работу

В поселке Кобра Нагорского района региональная прокуратура выявила у нового фельдшерско-акушерского пункта дефекты. Фото: vk.com/onfkirov

В Кировской области новые модульные фельдшерско-акушерские пункты не работают из-за задержек с подключением коммуникаций. Об этом сообщили представили регионального ОНФ.

По контракту работы по установке восьми ФАПов в районах области завершились летом текущего года. Все модульные конструкции возводил один подрядчик за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Работы обошлись почти в 27 миллионов рублей. Однако до сих пор ни один ФАП не был официально открыт. Кроме того, некоторые объекты сданы с нарушениями.

В поселке Кобра Нагорского района региональная прокуратура выявила у нового фельдшерско-акушерского пункта дефекты окон, пандуса и электрооборудования. Цена же контракта составила более 3,3 миллиона рублей.

- По факту выявленных нарушений закона исполнителю госконтракта и региональному министерству здравоохранения внесены представления, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Решается вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения закона при реализации национального проекта к административной ответственности по ст. 7.32 КоАП РФ.

Более того, общественники рассказали, что «водоснабжение в ФАПе провели только в сентябре. Однако с новой сантехникой сразу же возникли проблемы, ее нужно менять».

В настоящее время водоснабжение не подключено и в фельдшерско-акушерском пункте в селе Кузнецово Лебяжского района, а к медпункту в поселке Речном не подведены ни электричество, ни канализация. Кроме того, у некоторых ФАПов неправильно выполнены пандусы. Местные жители рассказали, что «они приподняты от уровня земли более чем на 20 сантиметров, а забраться на такую высоту на инвалидной коляске невозможно».

У некоторых ФАПов неправильно выполнены пандусы. Фото: vk.com/onfkirov

- В затягивании запуска новых фельдшерско-акушерских пунктов виновен как подрядчик, сорвавший сроки их возведения, так и местные власти, которые отвечают за подведение коммуникаций и благоустройство территории, - подчеркнула эксперт регионального отделения ОНФ в Кировской области Алена Чеснокова.

В министерстве здравоохранения Кировской области рассказали, что все новые объекты здравоохранения подлежат процедуре лицензирования, которая завершится до конца текущего года.

-В настоящее время ведется благоустройство территорий ФАПов, в ходе которого земельный участок будет выровнен до необходимого уровня, что в полной мере обеспечит беспрепятственный доступ маломобильным гражданам, - сообщили в региональном Минздраве.

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