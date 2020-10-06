На реке Чепца мотолодка врезалась в дерево: пострадала 10-летняя девочка

Из-за высокой скорости мужчина не заметил дерево, в которое врезалась лодка. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирово-Чепецком районе 10-летняя девочка серьезно пострадала во время водной прогулки. Об этом сообщил региональный Следком.

Как выяснилось, в конце августа двое местных жителей, отец с дочерью, ехали на мотолодке по реке Чепца. Мужчина, как утверждает ведомство, двигался со слишком большой скоростью. В результате по невнимательности он не заметил притопленное водой дерево, в которое и влетела лодка. Судно перевернулось, и девочка выпала из него, серьезно пострадав. Травмы оценили как причинившие тяжкий вред здоровью.

Следком завел на отца девочки уголовное дело. Теперь мужчине грозит как минимум штраф в сто тысяч рублей.