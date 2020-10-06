В Кирово-Чепецке предприниматель предстал перед судом за невыплату зарплаты

В итоге суд признал мужчину виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой суд Кирово-Чепецка рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летнего индивидуального предпринимателя, занимающегося транспортными услугами. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Установлено, что в период с января по май текущего года ИП не выплачивал своим сотрудникам заработную плату. В общей сложности у предпринимателя накопились долги перед 13 работниками на сумму около одного миллиона рублей.

- В период уголовного преследования задолженность по заработной плате работодателем была погашена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге суд признал мужчину виновным, но прекратил уголовное дело и преследование индивидуального предпринимателя. Однако мужчине назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Отметим, что решение суда еще не вступило в законную силу.