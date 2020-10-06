По решению администрации Кирова жильцам придется реконструировать аварийный дом

Собственники должны провести ремонт аварийного здания в течение шести месяцев. . Фото: Яндекс.Карты

Городская мэрия опубликовала постановление с требованием реконструировать жилой дом по адресу: улица Преображенская, дом 36. Согласно документу, собственники должны провести ремонт аварийного здания в течение шести месяцев.

Кроме того, на сайте имеются еще два постановления о сносе домов по адресам: Долгушино, 1 и Западаная, 6. Собственники жилых помещений должны также в течение шести месяцев снести указанные здания.

Постановления опираются на статью 32 Жилищного кодекса РФ. В законе сказано: если жильцы аварийного дома снесут его сами, земельный участок, оставшийся на его месте, отойдет в их владение.

- В случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию указанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд, - говорится в законодательстве.

Контролировать выполнения постановлений должен замглавы администрации Кирова по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Документы подписаны исполняющим обязанности главы администрации Кирова Геннадием Плеховым.

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