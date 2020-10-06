Кировчанам напомнили о необходимости носить маски и держаться подальше друг от друга

В общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчанам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим. Пост появился в группе регионального оперштаба.

- Жители должны носить маски в общественных местах: на остановках, в транспорте, магазинах, больницах, организациях. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки кожным антисептиком, - говорится в сообщении.

Жителям региона также напомнили, что без маски им могут отказать в обслуживании в магазинах, и даже вызвать полицию. Сотрудники подобных учреждений, в свою очередь, также обязаны носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, что на данный момент, согласно текущему постановлению областного правительства, в регионе по случаю пандемии введен карантин вплоть по 22 октября 2020 года.