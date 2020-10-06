Ко дню рождения протопопа Аввакума в Пушкинской библиотеке открыдась книжная выставка

На выставке представлены редкие старообрядческие книги XVI-XX столетий. Фото: admkirov/ru

Ко дню рождения протопопа Аввакума - первого крупного русского прозаика,видного деятеля старообрядчества, - в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина открылась экспозиция «Символы и звуки древности». Этот проект старообрядческой общины города Кирова стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Он направлен на сохранение и популяризацию древнерусской книжной и музыкальной культуры.

На выставке представлены редкие книги XVI-XX столетий Вятской старообрядческой общины: печатные и рукописные псалтыри XVIII-XIX веков, книги христианской типографии на Вятке Луки Гребнева начала XX века и другие. Дополняют экспозицию книги библиотеки имени А. С. Пушкина о русской православной старообрядческой церкви и протопопе Аввакуме, художественные и исторические издания о церковном расколе и событиях XVII столетия.

Как сообщили в администрации города Кирова, выставка будет работать до 30 октября. Посещение разрешено при наличии защитной маски и соблюдении социальной дистанции.