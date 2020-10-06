В Кировской области будут судить мужчину, убившего свою сожительницу-инвалида

Свою вину в убийстве сожительницы мужчина признал. Фото: kirov.sledcom.ru

Перед судом предстанет житель Пижанского района за убийство своей сожительницы. Как сообщает Следственный комитет Кировской области, трагедия произошла 15 мая нынешнего года.

В тот вечер двое сожителей выпивали вместе в одном из домов деревни Лом-Комары. В какой-то момент пьяные разговоры переросли в ссору на бытовой почве, а после и в драку. 33-летний мужчина избил свою 64-летнюю сожительницу, а после в пылу драки схватил со стола нож и ударил им женщину не менее семи раз. Несчастная скончалась на месте, а убийца, отойдя от совершенного, сообщил о произошедшем местным жителям. Они и вызвали полицию.

Как выяснилось позднее - погибшая была инвалидом второй группы. То есть была беспомощна в силу физического здоровья и не могла дать отпор. Мужчине вменили «убийство, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Свою вину он признал. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Убийце грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.