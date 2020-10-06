Кировчане жалуются на негативное влияние вышек связи

Исследования Роспотребнадзора показали, что все объекты соответствуют требованиям СанПиН. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кировской области стали чаще жаловаться на передающие радиотехнические объекты (ПРТО). В 2019 году региональный Роспотребнадзор зарегистрировал 26 обращений. Специалисты сообщают, что это в 6,5 раза больше, чем в 2016 году.

В пресс-службе ведомства рассказали, что обычно заявители жалуются на негативное воздействие вышек сотовой связи на здоровье населения, а также на отсутствие разрешительных документов на их установку.

В ходе рассмотрения обращений сотрудники Роспотребнадзора проверили уровни плотности потока энергии электромагнитных излучений. Исследования показали, что все объекты соответствуют требованиям СанПиН.

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