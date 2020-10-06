Кировчане стали призерами первенства России по биатлону

В эстафете 3х3 км кировчане поднялись на высшую ступень пьедестала. Фото: vk.com/youthsport43

Кировские биатлонисты приняли участие в первенстве России. На спортивной базе «Чайка» в Смоленске соревновались спортсмены 14-15 лет.

Золотые медали завоевали спортсмены из Кирова, Перми, Москвы и Подмосковья.

Нашу область достойно представили Ложкин Сергей, Широков Максим и Лагунов Александр. Они первыми пришли к финишу в кросс-эстафете 3х3 км, завоевав золотые медали. А воспитанник регионального центра зимних видов спорта «Перекоп» Лагунов Александр стал еще и бронзовым призером в кросс-спринте на дистанции 3 км.

Поздравляем кировских спортсменов с победой и желаем успехов в дальнейших соревнованиях.