Восемь кировских чиновников подали неверные декларации о доходах

Прокурор внес региональным министрам представления. Фото: epp.genproc.gov.ru
Кировская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства. Сотрудники надзорного ведомства изучили декларации о доходах за 2019 год, которые предоставили служащие региональных министерств лесного хозяйства и охраны окружающей среды.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что «семь чиновников и один руководитель подведомственного им учреждения представили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов».
На данный момент прокурор внес региональным министрам представления.
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