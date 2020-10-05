Восемь кировских чиновников подали неверные декларации о доходах

Прокурор внес региональным министрам представления. Фото: epp.genproc.gov.ru

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства. Сотрудники надзорного ведомства изучили декларации о доходах за 2019 год, которые предоставили служащие региональных министерств лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что «семь чиновников и один руководитель подведомственного им учреждения представили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов».

На данный момент прокурор внес региональным министрам представления.

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