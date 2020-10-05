В Кирове на супругов завели уголовные дела за организацию и вовлечение в занятие проституцией

На супругов завели уголовные дела за организацию, вовлечение и принуждение к занятию проституцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На супружескую пару, организовавшую бордель в квартире жилого дома на Московской, завели уголовное дело. Об этом сообщает областное УМВД.

Напомним, ранее мы писали о 50-летней сутенерше, организовавшей и содержавшей притон для занятия проституцией. Его деятельность продолжалась в течение 12 лет. В итоге женщине с учетом смягчающих обстоятельств дали не срок, а штраф - сто тысяч рублей.

28 сентября 2020 года по результатам доследственной проверки на супругов завели уголовные дела. Женщине предъявили обвинение за вовлечение и принуждение к занятию проституцией. Ее мужу - за организацию. Сейчас уголовные дела передали в Следственное управление областного УМВД. Вполне возможно, что в этот раз одним штрафом отделаться уже не получится.