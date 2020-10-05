В кировских кафе и ресторанах запретят курить кальяны

Кроме того, с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила оказания услуг общественного питания. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 30 октября в Кировской области вступает в силу федеральный закон №303-ФЗ, который вводит запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания. Кроме того, ограничения коснутся всей никотиносодержащей продукции. Под запрет попадают и электронные сигареты, а также различные системы нагревания табака.

- Потребление никотиносодержащей продукции, в том числе посредством жевания, нюханья или вдыхания, а также использование кальянов после этой даты будет возможно только в специально оборудованных для этого заведениях, не относящихся к общепиту, - сообщили в пресс-службе правительства.

Более того, с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила оказания услуг общественного питания. Они утверждены постановлением правительства Российской Федерации №1515 от 21.09.2020. Так, любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд, не могут быть добавлены в заказ. Например, чаевые или различные комиссии.

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