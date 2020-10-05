Виновен по четырем статьям: бывший начальник одного из отделов «Кировгослесхоза» предстанет перед судом

Сейчас уголовное дело бывшего начальника одного из отделов компании отправлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове перед судом предстанет начальник одного из отделов КОГСАУ «Кировгослесхоз». Как сообщают прокуратура и Следком по региону, вменяют ему аж четыре статьи УК РФ. А именно: служебный подлог, получение взятки, мошенничество и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Так, использовав свое служебное положение, в 2019 году бывший начальник отдела по лесохозяйственной деятельности внес недостоверные данные в официальные документы. Таким образом он позволил конкретной компании поставить для «Кировгослесхоза» сеянцы хвойных деревьев. Мол, именно они выиграли конкурс по поставке. После за это дело он получил взятку в 700 тысяч рублей. А потом еще разок помахинировал с документами, чтобы поставщиком не стала другая организация.

Помимо этих афер и взяток, обвиняемому приписали еще и хищение денег у собственного учреждения. А именно: он украл 247 тысяч рублей при реализации нацпроекта «Экология». А после предоставил недостоверные данные об объеме выполненных работ.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд.