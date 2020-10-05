Кировская полиция ищет воров, укравших вазы с могилы погибшей от голода девочки

Вандалов, укравших вазы и повредивших надгробие, ищет полиция. Фото: vk.com/clubvechnayapamyatkristine

Кировская полиция разыскивает вандалов, укравших вазы с могилы трехлетней девочки, погибшей от голода. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

После публикации в памятной группе ВКонтакте сообщения о том, что с могилы на Федяковском кладбище украли элементы надгробия, полиция провела проверку. Для осмотра место выехала следственная опергруппа с одним из активистов, ухаживающих за местом захоронения.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», воров разыскивают. Всех, кому известно что-либо о местонахождении украденных ваз, или владеющих информацией, которая может помочь раскрытию преступления, просьба обратиться по телефонам (83361) 4-92-63, 4-92-00, или 02.

Напомним, 1 октября в группе «Вечная память Кристине Яковлевой» появился пост: с могилы девочки, заморенной голодой собственной матерью, украли вазы. Вандалы вырвали их вместе с кусками плитки, к которой те были приклеены.