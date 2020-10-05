В Кирове в I полугодии среднемесячная зарплата составила 34 тысячи рублей

Специалисты рассчитывали среднюю зарплату на основе муниципальной статистки Росстата. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты «РИА-Рейтинг» подготовили оценку российских городов по уровню зарплат в 2020 году. Согласно опубликованным данным, Киров занял 73-е место среди крупных населенных пунктов страны. Так, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии текущего года в нашем городе составила 34,1 тысячи рублей. На эти деньги в Кирове можно приобрести 1,87 стандартного набора товаров и услуг.

Специалисты «РИА-Рейтинг» рассчитывали среднюю зарплату на основе муниципальной статистки Росстата. Потребительский же набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров: «Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги».

Отметим, что в рейтинг включены сто крупных городов страны. Лидерами стали Москва (103 тысячи рублей), Южно-Сахалинск (97,4), Салехард (94,9) и Сургут (77). В нижней части списка расположились Шахты (28,5) и Махачкала (29,8).

- Согласно результатам исследования, в большей части городов-миллионников отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг и зарплат выше, чем в среднем по стране, - приходят к выводы специалисты «РИА-Рейтинг». - В частности, среди 15 крупнейших населенных пунктов России у десяти отношение выше среднего значения по стране.

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