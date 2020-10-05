В Советском районе легковушка врезалась в дерево: один человек погиб и трое пострадали

От столкновения трое человек, находившихся в машине, серьезно пострадали, и один погиб. Фото: vk.com/gibdd43

В Советском районе произошло смертельное ДТП: легковушка врезалась в дерево. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария случилась 2 октября в 16 часов. ВАЗ-21120 ехал по второму километру полевой дороги в деревне Долбилово. 59-летний водитель, видимо, не справился с управлением и врезался в дерево. От столкновения погибла 49-летняя женщина-пассажир. Двое других находящихся в машине человек, 69-летний мужчина и 66-летняя женщина, а также сам водитель, тоже пострадали в результате аварии. Травмы оказались серьезными - всех троих пришлось везти в больницу для оказания помощи.

Всего за минувшие пятницу, субботу и воскресенье на дорогах Кировской области произошло 17 ДТП. В них погибли трое человек и пострадал 21, в том числе шесть детей.