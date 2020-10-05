Коронавирус в Кирове: количество случаев заражения превысило 9000

У 1496 заболевших врачи диагностируют еще и пневмонию. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Кировской области заразился коронавирусом еще 81 человек. Такие данные сообщает региональный оперштаб. По их информации, также накануне из инфекционных стационаров выписались 38 выздоровевших пациентов. У всех болезнь протекала с осложнениями. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за прошедшие 24 часа в нашем регионе от коронавируса скончался еще один заболевший.

Таким образом, по состоянию на 5 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 9028 случаев заражения коронавирусом;

- 7496 заболевших выздоровели;

- 136 человек умерли - по данным федерального оперштаба.

Сейчас в инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 2103 пациента. У 1496 из них врачи диагностируют пневмонию. В отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии госпитализированы 38 человек. На искусственной вентиляции легких находятся 12 кировчан.