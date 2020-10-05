На трассе в Кировской области столкнулись два большегруза

Водитель грузовика МАЗ-533605 врезался в большегруз Mercedes-Benz. Фото:

В Кировской области на трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь столкнулись два большегруза. Информацию об аварии сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительной информации, авария произошла в воскресенье в 10.50. 52-летний водитель грузовика МАЗ-533605 врезался в большегруз Mercedes-Benz с прицепом Actros. В результате ДТП водитель отечественного фуры получил серьезные травмы. Его срочно доставили в больницу.

2-4 октября на территории Кировской области произошло 17 аварий, в которых три человека погибли и 21 получили травмы, в том числе шесть несовершеннолетних.