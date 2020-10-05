Дожди и солнце: прогноз погоды в Кирове на текущую неделю

Без зонта на этой неделе кировчанам никак не обойтись. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода на нынешней неделе не порадует кировчан. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на рабочие дни.

Понедельник, 5 октября, поприветствует жителей региона относительно солнечной погодой. Температура воздуха до +9 градусов днем и -5 ночью. Сильного ветра не ожидается.

Во вторник, 6 октября, синоптики прогнозируют пасмурное небо и небольшой дождь. Термометр покажет отметку в +10 градусов днем, +5 - ночью. Порывы ветра - до 8 м/с.

Среда, 7 октября, не будет ничем отличаться от предыдущего дня. Небольшой дождь, пасмурно, +8 градусов днем и +5 ночью. Ветер усилится до 9 м/с.

В четверг, 8 октября, ожидается уже более сильный дождь. Температура воздуха днем составит +9 градусов днем и +6 - ночью. Обещаются порывы ветра до 9 м/с.

В пятницу, 9 октября, резко потеплеет. День обещает быть солнечным и спокойным. Термометры покажут отметку в +14 градусов днем - вполне можно погреться на солнышке! Ночью температура составит +5 градусов. Синоптики обещают порывы ветра до 9 м/с.

Прогноз составлен с помощью сервиса gismeteo.ru.