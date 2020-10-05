Кировчане заняли призовые места в летнем первенстве России «Снежный снайпер»

Кировчанин Александр Лагунов завоевал бронзовую медаль. Фото: vk.com/youthsport43

Семь спортсменов из Кирова с 29 сентября по 10 октября участвуют в турнире «Снежный снайпер» в Смоленске. В рамках турнира четыре юноши и три девушки поборются за медали по дисциплинам: кросс-спринт, эстафета, роллер-гонка и стрелковое упражнение.

29 сентября, в первый день турнира, прошли соревнования по кросс-спринту. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Перекоп» Александр Лагунов завоевал бронзовую медаль. На следующий день, в кросс-эстафете кировские юноши заняли первое место.

По словам тренера команды Константина Зубарева, в летнем первенстве России спортсмены участвуют впервые. Он сообщил, что доволен результатами кировчан, а также отметил заслуги спортсмена Александра Лагунова: «третье место по кросс-спринту выиграно заслуженно».

Турнир «Снежный снайпер» посвящен памяти павших за освобождение Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков.