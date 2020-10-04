В Кирове пьяный бесправник на ВАЗе протаранил ограждение железнодорожного переезда

В момент аварии водитель ВАЗ-21124 был пьян. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 4 октября, в шесть часов утра в Кирове на улице Лепсе водитель отечественной легковушки врезался в подъемное ограждение железнодорожного переезда.

Водитель отечественной легковушки врезался подъемное ограждение железнодорожного переездаФото: vk.com/gibdd43

В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что в момент аварии водитель ВАЗ-21124 был пьян. Кроме того, 21-летний молодой человек не имеет водительских прав.

- Сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч. 3 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в результате аварии травмы получили четыре человека: водитель и три пассажира. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.