В Кирово-Чепецке на пешеходном переходе сбили подростка

ДТП случилось ночью. Фото: vk.com/gibdd43

Смертельная авария с участием пешехода произошла в Кирово-Чепецке. Об это сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП случилось 4 октября около дома №24 на улице Кирова. Водитель «Хендай Гетс» сбил 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия от полученных травм пешеход скончался в медучреждении, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По факту аварии проводится проверка, уточняются причины и условия происшествия.