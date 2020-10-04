Чемпионат России: первый матч ХК «Родины» состоится 7 ноября

Полный календарь нового сезона Суперлиги будет опубликован до 5 ноября 2020 года. Фото: vk.com/hcrodinakirov
Федерация хоккея с мячом России опубликовала календарь стартового отрезка национального первенства страны. Он сформирован в сокращенном виде (первые 8 туров с 7 ноября до 1 декабря 2020 года включительно). Оставшийся календарь чемпионата ФХМР представит после решения FIB по Кубку мира и другим международным турнирам, судьба которых на данный момент остается под вопросом.
Календарь игр первого этапа Чемпионата России для ХК «Родина»:
- 7 ноября: «Ак Барс-Динамо» - «Родина»
- 10 ноября: «Волга» - «Родина»
- 14 ноября: «Байкал-Энергия» - «Родина»
- 17 ноября: «СКА-Нефтяник» - «Родина»
- 21 ноября: «Родина» - «Строитель»
- 28 ноября: «Родина» - «Сибсельмаш»
- 1 декабря: «Родина» - «Уральский Трубник»
Полный календарь нового сезона Суперлиги будет опубликован до 5 ноября 2020 года.
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