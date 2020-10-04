Более 63% жителей Кировской области пользуются интернетом ежедневно

Всемирная сеть медленно, но верно захватывает Кировскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировстат подсчитал, сколько жителей региона пользуется интернетом. Так, всемирная сеть медленно, но верно захватывает Кировскую область: если в 2017 году интернетом пользовалось 68,6%, то в 2020 году - уже 74,9%.

Растет и число активных пользователей сети. Ежедневно всемирной паутиной пользуются 63,5% жителей региона. Большинство пользователей заходят в интернет с помощью смартфонов и мобильных гаджетов – 58,2%.

Чаще всего жители области используют всемирную сеть для:

- Получения информации на портале Госуслуг - 66%;

- Общения - 39,1%;

- Развлечения - 32, 7%;

- Интернет-банкинга - 27,2%/

Как население Кировской области использует интернет. Фото: kirovstat.gks.ru

Отметим, что время использования интернета значительно выросло на самоизоляции. Так, по данным сервиса WEB-Index, в апреле пользователи проводили в сети на 12% больше времени, чем в марте. В апреле значительно увеличился трафик новостных ресурсов, социальных сетей и развлекательных сервисов. Однако значительно просела аудитория навигационных сервисов и такси.

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