В Кировской области количество безработных достигло 33 тысяч человек

Около 12 тысяч человек потеряли работу после 1 апреля 2020 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Региональный министр экономического развития и поддержки предпринимательства рассказала депутатам ОЗС о проблеме нарастающей безработицы в Кировской области. По словам Натальи Кряжевой, около 12 тысяч человек потеряли работу после 1 апреля 2020 года. Более того, свою деятельность прекратили свыше 2,6 тысяч индивидуальных предпринимателей. Сейчас число безработных в регионе достигло 33 тысяч человек: «это практически в 4 раза больше, чем на начало 2020 года. Все они стоят на учете в областной службе занятости».

- Порядка 11,5 тыс. человек из них - это люди, которые не работали дольше года либо декларируют, что ранее они вообще не работали, - поделилась министр.

По мнению некоторых депутатов, росту безработицы способствуют высокие социальные выплаты. Депутат-миллионер Константин Гозман считает, что такая тенденция складывается по всей стране: «Мы не можем найти людей на рабочие профессии. Получается ситуация, что человек получает выплаты на уровне 20 – 30 тыс. рублей, сидит дома и не выходит на работу».

Поддержал коллегу и Единоросс Роман Титов, который привел в пример организацию в Белохолуницком районе.

- Люди напрямую сказали работодателю: зачем нам работать за 25 тысяч, если можно, воспитывая двух-трех детей, дома сидеть за 20? А зимой их всех обратно возьмут, рассказал Роман Альбертович.

Наталья Кряжева добавила, что с повышением пособий по безработице стало труднее найти работников на неквалифицированные направления.

- Ситуация наблюдается по всей стране, то есть это системно, - считает председатель Законодательного Собрания Владимир Бакин. - Есть открытые рабочие места, они не занимаются. А мы сентябрьскими поправками предусмотрели в областном бюджете больше 900 миллионов рублей – это чистые выплаты населению, людям, которые стоят на учете по безработице. Понятное дело, что рабочему месту конкурировать со службой занятости весьма сложно. Следует, проведя анализ, обращаться на федеральный уровень.

Для справки стоит отметить, что в действительности в 2020 году минимальная величина пособия установлена в размере 1500 рублей, а максимальная - в размере 11280 рублей для граждан предпенсионного возраста и 12130 рублей для иных категорий граждан.

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