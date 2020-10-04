В Кировской области чиновникам и депутатам подняли зарплаты на 3%

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о повышении должностных окладов депутатов и чиновников.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о повышении должностных окладов депутатов и чиновников. Текст документа опубликован на официальном сайте регионального правительства.
В документе говорится, что с 1 октября 2020 года в Кировской области оклады и ежемесячные надбавки чиновникам проиндексируют на 3%.
Прибавку к зарплатам получат:
- Депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе;
- Муниципальные служащие, работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- Рабочие отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного самоуправления.
Ранее «Комсомолка» писала, что кировским бюджетникам проиндексировали зарплату на 3%.
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