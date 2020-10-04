5 октября сотни кировчан останутся без электричества

В большинстве домов подача электричества возобновится к 17.00. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

АО «Горэлектросеть» продолжает плановые профилактические работы на сетях электроснабжения.

В понедельник, 5 октября, отключения запланированы во всех районах Кирова. Без электричества останутся около сотни домов. Свет в некоторых квартирах кировчан пропадет на девять часов. В большинстве домов подача электричества возобновится к 17.00.

График отключения электроэнергии в Кирове:

График отключения электроэнергии в Кирове. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.