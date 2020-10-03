Кировский Минздрав отказался обеспечить двухлетнюю девочку с редким заболеванием лекарствами

Региональный Минздрав отказался обеспечить девочку лекарством - якобы его нет в списке важнейших препаратов, которые закупают за счет государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская прокуратура обязала региональный Минздрав обеспечить двухлетнего ребенка дорогим лекарством. Ранее ведомство отказало семье в медикаментах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Все началось с обращения кировчанки: ее двухлетняя дочь страдает редким заболеванием, и им необходимо дорогостоящее лекарство. Медикамент обязаны выдавать в льготном порядке. Однако региональный Минздрав отказал заявительнице. Все потому, что это лекарство не включено в список необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые централизованно закупают за счет государства.

Прокурор Кировской области обратился с иском в суд. Требование признали законным и обязали Минздрав обеспечить заявительницу лекарством. Ведомство попыталось обжаловать приговор, однако апелляцию отклонили, оставив решение неизменым. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.