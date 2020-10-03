В Кирове обокрали могилу девочки, умершей от голода из-за собственной матери

Неизвестные вырвали вазы вместе с кусками плитки, к которой они были приклеены. Фото: vk.com/clubvechnayapamyatkristine

С могилы трехлетней девочки, которую собственная мать заперла на неделю в квартире одну, украли вазы. Информация появилась в группе «Вечная память Кристине Яковлевой» в соцсетях.

- До какой степени нужно быть бессердечным, бессовестным, беспринципным человеком, чтоб сотворить такое? - спрашивает автор поста.

На фото видно, что вазы буквально вырвали вместе с кусками плитки, к которой они были приклеены. Подобный вандализм на могиле девочки расстроил и ужаснул кировчан.

- До чего люди дошли! Ничего святого для них нет, - возмущались они в комментариях под постом.

Автор поста также отметил, что к могиле девочки проложена тропа-плитка, но она никак не зафиксирована, и ее также могут унести. «Если у кого нибудь есть возможность помочь укрепить ее, будем рады помощи», - говорится в конце обращения.

Напомним, трехлетнюю малышку обнаружили в ее собственной квартире, погибшей от голода и жажды. Молодая кировчанка заперла свою дочь одну и ушла, оставив ее практически без еды и перекрыв краны с водой. Девочка умирала пять дней, пока ее мать жила у подруги. Кировчанку признали виновной в убийстве собственной дочери и приговорили к 13 годам тюрьмы.