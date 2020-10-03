Коронавирус в Кирове: из инфекционных стационаров выписались более ста человек

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас остаются 1869 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 78 человек, заболевших коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб. Кроме того, накануне из инфекционных стационаров выписались 114 выздоровевших пациентов.

Таким образом, по состоянию на 3 октября 2020 года в Кировской области зафиксировали:

- 8867 случаев заражения коронавирусом;

- 7419 заболевших выздоровели;

- 133 пациента умерли - по данным федерального оперштаба.

Сейчас в инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 1869 пациентов. У 1412 из них врачи диагностируют осложнение - пневмонию. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 37 пациентов. На искусственной вентиляции легких находятся 12 заболевших.