По вине КТК улица Казанская остается перекрытой

Участок улицы Казанской остается перекрытым до 10 октября. Фото: pixabay.com

Улица Казанская остается перекрытой еще на восемь дней. Движение транспорта по участку от улицы Спасской до переулка Гостиного ограничили из-за работ КТК. Однако, как сообщает пресс-служба горадминистрации, подрядчик в сроки не уложился и попросил продлить сроки.

Открыть этот участок должны были 1 октября. Однако КТК обратилась за разрешением продлить срок до 10 октября. Им пошли навстречу, и теперь ограничение действует до этой даты.

Также кировских автолюбителей предупреждают, что до 15 октября перекрывается движение по улице Мельничной в районе дома №12. Причиной стало строительство сетей водоснабжения и канализации.