В Кирове без тепла остаются более ста домов

Без отопления в городе остаются 124 дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове приближаются сроки похолодания, а теплом согреты еще не все его жители. На данный момент без отопления остаются 124 дома. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Напомним, дефекты на своих теплосетях КТК устраняет уже первый месяц и никак не может устранить. Компания утверждает, что сейчас этим занимаются 26 бригад, и этого вполне достаточно для оперативного решения проблемы. В ответ им напоминают, что сроки КТК уже сорвала. От себя добавим, что как минимум - дважды.

Кировские власти в ультимативном порядке велели компании в ближайшие дни устранить все оставшиеся дефекты и подать тепло и горячую воду в дома города. А чтобы КТК не расслаблялась, напомнили, что все материалы по неисполнению обязательств будут направляться в правоохранительные органы. Также их обязали находиться на постоянном контакте с городскими УК, чтобы те оперативно оповещали кировчан о сроках подачи отопления и ГВС. Ну и, конечно, наладить работу диспетчерской - жалуются на нее уже не впервые.