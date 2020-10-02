Ученики кировской школы №59 вернутся в нее с 5 октября

Рабочим пришлось менять проржавевшую трубу на новую. Фото: admkirov.ru

Коммунальную аварию в кировской школе №59 устранили. Вскоре учащиеся вернутся к штатному режиму занятий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 29 сентября в школе прорвало трубу с холодной водой, и учеников распустили на дистанционное обучение. К ремонту сети водоснабжения приступили незамедлительно, однако вскоре обнаружились новые протечки. В итоге участок проржавевшей трубы пришлось извлекать и менять на новую. Аварию устранили к вечеру 1 октября.

2 октября очные занятия прошли по укороченной схеме - три урока для учащихся второй смены. Причем школьники остались без обеда, поскольку необходимо привести в порядок пищеблок. Однако уже с понедельника 5 октября занятия возобновятся в штатном режиме.