В Кировской области оштрафовали предпринимателя, платившего «серые» зарплаты

Предприниматель платил своим работника «серую» зарплату. Фото: pixabay.com

Индивидуальный предприниматель в Унинском районе не стал заключать трудовые договоры с принятыми на работу гражданами. Он выплачивал работникам, осуществляющим лесопереработку, «серую» зарплату.

Прокуратура района внесла работодателю представления, а также возбудила дело об административном правонарушении. В итоге, индивидуального предпринимателя оштрафовали на 5 тысяч рублей.

После вмешательства органов прокуратуры работодатель устранил выявленные нарушения трудового законодательства.