Кировчанка предстанет перед судом за ложный донос об изнасиловании

Свою вину в совершении преступления женщина признала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летняя жительница поселка Уни обвиняется в даче заведомо ложных показаний против 26-летнего знакомого. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

Весной 2020 года женщина сообщила в полицию, что ее изнасиловал знакомый. Так она хотела привлечь его к ответственности. Показания оказались ложными, и в итоге уголовное дело завели не на мужчину, а на саму заявительницу.

Выяснилось, что обвиняемая добровольно предложила молодому человеку вступить в половые отношения, подговорив своих знакомых дать показания против него. По ее словам, так она отомстила знакомому за прежние обиды.

Свою вину женщина признала, уголовное дело направлено в суд. Теперь ей может грозить реальный срок до 6 лет или принудительные работы сроком до 5 лет.