В Кировской области произошло тройное ДТП с участием автобуса

В ДТП пострадали две легковушки, автобус и один из водителей. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области произошло тройное ДТП, в котором пострадали две легковушки, автобус и один человек. Информацию об этом сообщает областная ГИБДД.

Авария случилась 1 октября в 15.15 на 364 км федеральной трассы «Вятка». По данным ведомства, 69-летний водитель «Лады Гранты» врезался в остановившийся на светофоре «ВАЗ-21150» - видимо, не успел сбавить газ. «Пятнашку» по инерции отбросило от удара вперед, и легковушка врезалась в стоящий перед ним автобус.

В результате у «пазика» слегка пострадал задний бампер. Из людей же пострадал только 19-летний водитель несчастной «пятнашки». К счастью, его травмы не оказались серьезными, и везти его в больницу не пришлось.

Всего на дорогах Кировской области за минувшие сутки произошло три ДТП, в которых пострадали четверо человек.