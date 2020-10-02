Кировский полицейский спас женщину из горящего дома

Из пожара женщину спас старший инспектор ДПС Евгений Ожегин. Фото: vk.com/gibdd43

Жертв в пожаре, произошедшем в деревне Конные, могло быть больше. Из пылающего дома смогли спасти супругу погибшего мужчины. Как сообщает областная ГИБДД, ее спас инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Евгений Ожегин.

Напомним, пожар произошел в деревне Конные Кирово-Чепецкого района вечером 1 октября. Возвращаясь со службы, мужчина увидел дым, поднимающийся над одним из соседних домов. Зная, что в нем проживает пожилая супружеская пара, он поспешил на помощь, на ходу вызвав «скорую» и пожарных. К моменту прибытия Евгения на место происшествия огонь разгорался внутри подсобных помещений, между баней и самим домом.

В сени удалось попасть, однако дверь в дом была заперта изнутри. На крики и стук хозяева дома не отвечали, и пришлось действовать самостоятельно. Мужчина выдавил форточку одного из окон и залез в дом вместе с подоспевшим на помощь жителем деревни. Вместе они сумели вытащить из горящего здания пожилую женщину.

Хозяйка дома наглоталась дыма, однако она выжила - медики «скорой», подъехавшей вовремя, успели оказать необходимую помощь. А вот ее супруга, к сожалению, не удалось спасти.

Сейчас решается вопрос о поощрении смелого полицейского. Благодаря его действиям количество жертв оказалось меньшим, чем могло бы быть.