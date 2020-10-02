Телефонный мошенник обманул кировчанку более чем на миллион рублей

Мошенник убедил женщину установить программу удаленного доступа на ее смартфон и с помощью этой программы деньги просто украл Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Кирова обратилась 47-летняя жительница областного центра с заявлением о хищении ее денег. По ее словам, в начале лета ей позвонил незнакомец, который предложил подзаработать с помощью сети интернет. Собеседник объяснил, что деньги можно получить благодаря разнице биржевых показателей и выгодному заключению сделок по купле-продаже различных финансовых активов.

Женщина долго отказывалась, ссылаясь на то, что в этом ничего не понимает, однако после пробной операции и получения небольшой прибыли поверила незнакомцу. Это обычный прием шулеров – сначала жертве дают немного выиграть, чтобы вернее «посадить на крючок». По инструкциям «помощника» кировчанка на протяжении трех месяцев переводила деньги, большую часть которых взяла в кредит.

Когда же женщина решила вывести накопленные средства, она вновь обратилась к своему помощнику. Он убедил её установить программу удаленного доступа на ее смартфон и с помощью этой программы деньги просто украл. Общая сумма причиненного ей ущерба составила 1 миллион 300 тысяч рублей.