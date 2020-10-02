Кировская УК «Вятка Уют» обанкротилась

Решение вынес Арбитражный суд Кировской области. Фото: kirov.arbitr.ru

Кировскую УК «Вятка Уют» признали банкротом и отобрали лицензию. Такое решение вынес региональный Арбитражный суд. Информацию об этом сообщила областная госжилинспекция.

Под ведомством ныне обанкротившейся компании находились 40 жилых зданий. С 1 октября их исключили из реестра лицензий Кировской области на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Теперь собственники помещений должны сами выбрать себе управляющую компанию. Организация собраний при этом ложится на городскую администрацию. Если же их не будут проводить или признают несостоявшимися, кировская мэрия будет назначать УК самостоятельно, проведя открытый конкурс по ее отбору.