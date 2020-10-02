Чепчанин продает раритетную монету за 200 тысяч рублей

На лицевой стороне изображен протерт молодого Петра I. Фото: avito.ru

На популярном сайте объявлений появился интересный лот о продаже монеты 1720 года. По сообщению автора, петровский рубль является большой редкостью для нумизматов. Владелец уверяет, что монета оригинальная и в хорошем состоянии. На лицевой стороне изображен протерт молодого Петра I. На его правом плече можно увидеть пять лент, прикрепленных у пряжки плаща. Однако у оригинального рубля на груди императора находятся округлые накладки - фестоны, а вот у продаваемой монеты их нет.

Реверс монеты выполнен преимущественно в одном ключе. Фото: avito.ru

Цена монеты среди коллекционеров варьируется от 90 тысяч до 350 тысяч рублей. Автор же объявления продает серебряный рубль за 200 тысяч рублей.

Вес монеты 27 граммов. Фото: avito.ru

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кирове продают монету 1740 года за 31 миллион рублей.

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