В выходные дни в Кирове пройдут сплошные проверки

Ловить нетрезвых водителей будут на заранее выбранных участках города. Фото: vk.com/gibdd43

В выходные в Кирове вновь будут ловить нетрезвых водителей. Патрулировать на этот раз будут Ленинский район. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

3 октября все транспортные средства на выбранных участках будут останавливать для проверки водителей на состояние опьянения. Как всегда, без внимания не останутся въезды и выезды из города, а также пригородные зоны. Гаишникам традиционно будут помогать активисты «Ночного патруля» и представители добровольных народных дружин.

Областная Госавтоинспекция напоминает: за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения положено наказание. Нетрезвому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Также автомобилистам напоминают, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы, дабы избежать конфликтов и попыток дачи взяток.