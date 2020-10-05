Производство молока в Кировской области выросло на 1,8%

Среднесуточный удой молока на одну корову в Кировской области - 21,5 кг. Фото: pixabay.com

К началу октября сельхозорганизации Кировской области подошли с показателем среднесуточного удоя молока на одну корову в 21,5 кг. Валовой надой молока по региону на конец сентября составил 1929,1 тонны. Это на 1,8 % больше, чем годом ранее.

Как сообщили в областном правительстве, лидером по ежедневному валовому производству молока остается Куменский район. На 30 сентября показатель в хозяйствах района составил 214,7 тонны молока при среднесуточном удое на корову 25,9 кг. Свыше 23 кг молока на корову в день получают также в Немском районе - 23,6 кг, и в Унинском - 23,5 кг. Показатель городских хозяйств - 24,1 кг.

Наибольшую прибавку по среднесуточному удою на корову (+3,6 кг) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года получили в Омутнинском районе.