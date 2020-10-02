В Кирово-Чепецком районе пожар унес жизнь человека

Пожар произошел в одном из жилых домов деревни Конные. Фото: скриншот с видео vk.com/novovyatsk

В Кирово-Чепецком районе мужчина погиб в пожаре. Информацию передает региональный Следственный комитет.

Трагедия произошла вечером 1 октября. Около 20 часов вспыхнул пристрой жилого дома в деревне Конные Кирово-Чепецкого района. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело 63-летнего мужчины, скорее всего, хозяина жилища. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Таковы предварительные данные ведомства.

Сейчас по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.