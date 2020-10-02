Кировчанку, зарезавшую своего трехлетнего сына, лишили родительских прав

У кировчанки был еще один ребенок, родительских прав на которого ее теперь лишили. Фото: СУ СКР по Кировской области

У кировчанки, убившей собственного маленького сына, отобрали второго ребенка. Информацию об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла 14 августа 2019 года. 29-летняя на тот момент девушка, будучи пьяной, заколола ножом собственного ребенка за то, что он просил у матери внимания. Установлено, что кировчанка нанесла ему не менее 17 ударов. Ребенок скончался на месте.

Помимо погибшего мальчика, у девушки был еще один сын. После вступления в силу приговора прокурор Первомайского района города Кирова направил в суд иск о лишении кировчанки родительских прав и взыскании с нее алиментов. Требование было удовлетворено.

Второго ребенка передали под опеку родственникам после произошедшей трагедии. Семилетний мальчик живет с ними и сейчас. Как утверждает ведомство, сейчас ему ничего не угрожает, и он окружен вниманием и заботой близких.