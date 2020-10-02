С кировчанами обсудят будущее Соловьевского парка

Кировчан просят высказаться о будущем Соловьевского парка Фото: Владислав Николаенко

4 октября в 11.00 на площадке у цирка пройдет встреча с жителями города для обсуждения предстоящего благоустройства парка им. С. М. Кирова, более известного как Соловьевский.

Напомним, что два крупных кировских парка - имени С. М. Кирова и Ю. А. Гагарина - планируеют обустроить в 2021-2023 годах. Перед проектированием работ проводятся общественные обсуждения, на которых горожане могут высказать свое видение будущих изменений.

Организаторы встречи обращают особое внимание на необходимость соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: наличие защитных масок обязательно, участников обсуждения просят выдерживать социальную дистанцию и не приходить на мероприятие с симптомами ОРВИ.