Кировчане могут пожаловаться в прокуратуру на отсутствие отопления

Сообщить о нарушениях можно по телефону 8(8332)38-11-53. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Кировской области открыла «горячую линию» по вопросам нарушений качества и сроков предоставления услуг по теплоснабжению в ходе отопительного сезона 2020/21. Сотрудники прокуратуры призывают жителей рассказывать о нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сообщить о нарушениях можно по телефону 8(8332)38-11-53 или отправить официальное заявление на сайт прокуратуры.

- При поступлении сведений о нарушениях закона будут незамедлительно организованы и проведены проверки, при наличии оснований приняты меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона, - сообщили в пресс-службе ведомство.